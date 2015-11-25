Количество новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией сократилось на 35% - ЮНЭЙДС

Такие данные приводятся в отчете ЮНЭЙДС, опубликованном в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, пишет Ремедиум.

Читайте такжеПрепарат от алкоголизма перспективен в терапии ВИЧ-инфекции - ученыеПо состоянию на конец 2014 года в мире проживает 36,9 млн ВИЧ-инфицированных. При этом по оценкам ЮНЭЙДС, около 15,8 млн человек имеют доступ к антиретровирусному лечению, по сравнению с 7,5 млн людей в 2010 году и 2,2 млн в 2005 году. К 2020 правительства намерены увеличить в два раза количество людей, проходящих антиретровирусную терапию. Усиление мер по борьбе с вирусом сыграет важную роль в достижении цели в области лечения «90-90-90», заключающейся в том, чтобы 90% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем положительном статусе, 90% ВИЧ-инфицированных имели доступ к терапии и 90% пациентов, находящихся на лечении, добились вирусной супрессии.

«Каждые пять лет мы добивались более чем двукратного увеличения числа людей, находящихся на лечении. Нам нужно это сделать всего еще один раз, чтобы остановить эпидемию СПИДа и не дать ей вернуться», - заявил исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе (Michel Sidibé).

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В докладе специалисты ЮНЭЙДС определили 35 стран, на которые приходится 90% новых ВИЧ-инфекций и которые нуждаются в интенсификации программ по борьбе с ВИЧ. Ожидается, что сосредоточение усилий на наиболее результативных программах принесет большую пользу к 2030 году: будут предотвращен 21 млн смертей от СПИДа, 28 млн новых случаев ВИЧ-инфекции.