В Либерии от лихорадки Эбола умер подросток
17:51, 24 ноября 2015Зарубежные новости
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Информация о том, что в стране, несколькими месяцами ранее объявленной свободной от вируса, зарегистрирован новый случай заболевания Эболой, появилась 20 ноября.
REUTERS
Тогда сообщалось, что опасная болезнь была обнаружена у десятилетнего ребенка, однако по уточненным данным, мальчику было 15 лет, пишет Медпортал.
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Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил журналистам, что в ближайшее время стоит ожидать новых смертей, вызванных вирусом Эбола. Признаки заболевания были выявлены у всех пяти членов семьи умершего мальчика, а его отец и брат уже госпитализированы.
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