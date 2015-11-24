В Либерии от лихорадки Эбола умер подросток

Тогда сообщалось, что опасная болезнь была обнаружена у десятилетнего ребенка, однако по уточненным данным, мальчику было 15 лет, пишет Медпортал.

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Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил журналистам, что в ближайшее время стоит ожидать новых смертей, вызванных вирусом Эбола. Признаки заболевания были выявлены у всех пяти членов семьи умершего мальчика, а его отец и брат уже госпитализированы.