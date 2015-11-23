Диета должна быть индивидуальной - исследование

Почему некоторые не могут похудеть, хотя безукоснительно соблюдают рекомендации диетолога? Вероятно, дело в том, что организм таких людей особым образом реагирует на "безобидные" продукты. Об этом рассказывается в статье в журнале Cell. Учёные в течение недели анализировали всё, что ели 800 мужчин и женщин на протяжении недели. Некоторые из них питались только тем, что предложил диетолог, а остальные — тем, что решили приготовить сами. Исследователи учитывали возраст, индекс массы тела и наличие/отсутствие конкретных заболеваний у участников, пишет Здоровье.

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Оказалось, что уровень глюкозы в крови может сильно изменяться после употребления продуктов, которые вовсе не изобилуют углеводами и имеют низкий гликемический индекс. Впрочем, повышение содержания глюкозы в крови у каждого отдельного человека после приёма конкретной пищи можно предсказать: для этого авторы статьи разработали компьютерный алгоритм. На основании него можно строить персонализированные диеты и в дальнейшем испытывать их эффективность на добровольцах.