Сало полезнее оливкового масла - медики

В частности, оказалось, что для приготовления горячих блюд лучше использовать именно наш "стратегический продукт".

То, что сало может быть полезнее оливкового масла, установили ученые из Университета Де Монтфорта в Англии, пишет medikforum.ru. Исследователи заявили, что хотя польза растительного масла хорошо известна, готовить на таком масле, как оливковое, кукурузное или подсолнечное не слишком полезно для здоровья. И лучше использовать для приготовления пищи свиное сало или сливочное масло.

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В пользу данного вывода говорят результаты 20-летнего исследования по изучению состава химических веществ, которые выделяются в процессе нагревания разных пищевых жиров. Специалисты пришли к заключению, что во время готовки на растительном масле происходит выделение альдегидов – веществ, чье воздействие на организм повышает риск развития рака, болезней сердца и угнетения мозговых функций.

Исследователи утверждают, что, например, в рыбе, приготовленной на подсолнечном или кукурузном масле, содержится в 200 раз больше токсичных альдегидов, чем допускают стандарты безопасности.

Впрочем, исследователи тут же оговорились: полученные ими сведения не свидетельствуют о безусловном вреде растительных масел. Главная польза данного продукта заключается в том, что он содержит полиненасыщенные жирные кислоты – важный элемент для полноценного питания человека. Проблема в том, что при нагревании эти компоненты выделяют больше токсических соединений, которые накапливаются в организме и пагубно сказываются на здоровье.