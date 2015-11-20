Лихорадка Эбола вернулась в Либерию - ВОЗ



Первый раз Либерия была признана свободной от вирусного заболевания в мае этого года, однако через 6 недель в стране был выявлен очередной случай инфицирования. Во второй раз ВОЗ объявила Либерию свободной от лихорадки Эбола в сентябре. Но через несколько недель снова стало известно о заражении гемморагической лихорадкой. Последним пациентом стал мальчик 10-и лет.

С начала эпидемии в Либерии было зарегистрировано 10,6 тыс. пациентов с лихорадкой Эбола, из которых 4,8 тыс. скончались. Всего в странах Западной Африки лихорадкой заразились 29 тыс. человек, умерли – 11,3 тыс.

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На этой неделе правительство Гвинеи объявилоо выздоровлении последнего пациентас лихорадкой Эбола. Выписка последнего пациента означает, что если в течение последующих 42 дней в стране не удастся выявить новые случаи заражения, то Гвинея будет объявлена свободной от геморрагической лихорадки.