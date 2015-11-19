Результаты анализа крови могут быть недостоверными

В последнее время появляется все больше тестов, требующих для проведения очень малые количества крови. Несмотря на то, что подобные исследования просты в применении, полученные с их помощью результаты могут быть ошибочны.

Ребекка Ричардс-Кортум (RebeccaRichards-Kortum) и ее коллеги изучили состав капель крови, взятых у доноров. Они анализировали по шесть последовательных 20-микролитровых капель крови от 11 доноров и по десять капель объемом 10 микролитров от семи доноров.

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В 20-микролитровых каплях ученые определяли концентрацию гемоглобина, число лейкоцитов, тромбоцитов, а также проводили дифференцированный анализ лейкоцитов. В каплях объемом 10 мкл оценивалась концентрация гемоглобина.

Оказалось, что концентрация гемоглобина и количество тромбоцитов и лейкоцитов в каждой из капель крови существенно различались. Так, уровень гемоглобина в разных каплях, взятых у одного и того же донора, мог различаться более чем на 2 г на децилитр.

Авторы подчеркивают, что для получения достоверных результатов необходимы 6-9 капель крови, а диагностика серьезных заболеваний, например, анемии или малярии, по одной капле может оказаться неточной.