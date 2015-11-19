Pfizer хочет купить Allergan за $ 150 млрд

Информационное агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на информированные источники, что Pfizer намерен приобрести акции Allergan по 380 долларов за одну ценную бумагу, пишет Ремедиум. В целом возможная сделка оценивается в 150 млрд долларов.

Ожидается, что о предстоящем слиянии компании официально объявят уже в понедельник. Однако, по мнению экспертов, проведение сделки может быть отложено из-за намерения Министерства финансов США ужесточить требования к проведению сделок слияния американских компаний с зарубежными, целью которых является уход от федеральных налогов.

На настоящий момент рыночная капитализация Allergan составляет 112,5 млрд долларов, а Pfizer – 218 млрд.

Pfizer уже второй раз пытается купить европейскую фармацевтическую компанию. В прошлом году американский фармпроизводитель потерпел неудачу с AstraZeneca. Тогда британская AstraZeneca отклонила четыре предложения Pfizer, несмотря на увеличение суммы до 69 млрд фунтов (117 млрд долларов). Путем слияния с AstraZeneca, Pfizer намеревалась перевести часть функций головного офиса в Великобританию, чтобы платить налоги по британской ставке (20%), которая на 15% ниже американской (35%).