Употребление сладкого заставляет человека есть чаще - исследование

Выводы, опубликованные журнале Hippocampus, показывают, что употребление сладкого активирует нейроны в гиппокампе – части мозга, имеющей решающее значение в формировании эпизодической памяти, пишут Новости Израиля.

По мнению ученых, эпизодическая память играет важную роль в контроле пищевого поведения: мы принимаем решения на основе наших воспоминаний о том, что и когда мы ели ("Пожалуй, сейчас я не буду есть, потому что я плотно позавтракал").

Исследования показали, что временная деактивация определенных отделов гиппокампа путем введения сахарозы во время формирования воспоминаний о трапезе приближает начало следующего приема пищи и заставляет крыс есть больше.

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Ученые подчеркивают, что формирование воспоминаний о еде крайне важно для здорового питания: было показано, что нарушение процесса запоминания процесса еды (например, из-за просмотра телевизора) увеличивает объем съеденного в следующий раз. Помимо этого, пациенты с амнезией вновь приступают к еде при демонстрации блюд, даже если они уже поели.

Исследования показали, что частые "перекусы" связаны с ожирением, и за последние три десятилетия дети и взрослые стали чаще есть подслащенные десерты и напитки в течение дня.