Препарат от алкоголизма перспективен в терапии ВИЧ-инфекции - ученые

Способность дисульфирама активировать транскрипцию ВИЧ была обнаружена в лабораторных экспериментах. Для подтверждения своего открытия ученые провели пилотное исследование с увеличением дозы.

В клинических исследованиях приняли участие 30 пациентов, проходящие антиретровирусную терапию в клиниках Мельбурна и Сан-Франциско. У всех участников уровень РНК ВИЧ составлял менее 50 копий/мл, а показатель CD4 превышал 350 клеток/мкл. Пациенты были рандомизированы по трем группам и получали 500, 1000 или 2000 мг дисулфирама в течение 3 дней.

Читайте такжеИндийский фармпроизводитель поставит в Украину к 15 ноября лекарства для людей с ВИЧ

Согласно полученным данным, после введения препарата у пациентов наблюдался скачок уровня вирусной нагрузки, что свидетельствует об активации вируса. Подчеркивается, что дисулфирам хорошо переносился пациентами. Также в ходе КИ не было отмечено серьезных побочных эффектов препарата.

Читайте такжеПоказатели инфицирования ВИЧ в мире снизились на 35% - ООН

Используемые в настоящее время антиретровирусные препараты препятствуют репликации вируса в клетках иммунной системы, имеющих на своей поверхности рецепторы CD4. Тем не менее, вирусный геном остается в «спящих» клетках иммунной системы, которые формируют так называемый «вирусный резервуар». В случае прекращения приема антиретровирусных препаратов, репликация ВИЧ возобновляется и заболевания, ведущее к развитию СПИДа, начинает прогрессировать. Сейчас перспективным направлением поисков лечения ВИЧ является исследование методов принудительной активации вируса в «спящих» клетках.