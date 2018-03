Болезнь Альцгеймера можно лечить светом

Корейские ученые предложили лечить нейродегенеративные заболевания с использованием фототерапии / www.damex.ru



Чан Беум Парк (Chan Beum Park) и его коллеги из Корейского исследовательского института бионаук и биотехнологий (Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology) обнаружили способ подавления формирования бета-амилоидов с использованием световозбудимых порфиринов, пишет Медпортал. Исследовательская группа из Школы остеопатической медицины при Университете Рована (Rowan University School of Osteopathic Medicine) разработала тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера.

Бета-амилоидные плашки присутствуют в головном мозге пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Ингибирование формирования этих плашек на ранних стадиях поможет предотвратить развитие и прогрессирование заболевания, считают ученые.

Фототерапия уже используется в клинической онкологической практике, однако для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями эта методика пока не применялась. В своих экспериментах авторы использовали синие светодиоды и фотосенсибилизатор порфирин. Поглощая энергию света, порфирин переходил в возбужденное состояние, что в дальнейшем приводило к высвобождению активного кислорода. Он окисля мономеры бета-амилоида, препятствуя формированию комплексов.

Метод уже протестирован на плодовых мушках дрозофилах, которые использовались для создания модели болезни Альцгеймера у беспозвоночных. Фототерапия привела к существенному ослаблению симптомов заболевания. Авторы также считают, что такой метод лечения вызывает гораздо меньше побочных эффектов, а пациентам, проходящим курс фототерапии, потребуются гораздо меньшие дозы лекарств.

В ближайшее время авторы планируют протестировать другие фотосенсибилизаторы, а также проверить эффективность терапии нового типа на мышах.