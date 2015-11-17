Уровень глюкозы в крови связан с раком

Злокачественные опухоли могут быть весьма неоднородными в плане доступности питательных веществ для раковых клеток в их составе, пишет Здоровье.

В разное время питания для клеток там может быть и вполне достаточно, и слишком мало. Поэтому клетки научились бороться с "перебоями напряжения", используя особый путь синтеза липидов,который запускается при повышенном содержании глюкозы в крови. Блокировка этого пути может стать действенным способом борьбы со злокачественными опухолями, в том числе с такими, которые сейчас ещё не умеют лечить — например, с глиобластомами.

К тому же, этот путь образования липидов может быть задействован и при атеросклерозе, и при метаболическом синдроме, и при диабете.