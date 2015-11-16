Пивной живот опаснее ожирения - медики

Известно, что у людей с большим соотношением обхвата талии к обхвату бедер риск развития сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца и других сердечных заболеваний повышен. Франциско Лопес-Хименес (Francisco Lopez-Jimenez) и его коллеги из Клиники Мейо (Mayo Clinic) показали, что этот показатель влияет и на риск смерти, пишет Медпортал.

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Сотрудники британского университета Шеффилда сообщили, что всех людей, страдающих от ожирения, можно разделить на шесть групп. Ученые проанализировали данные почти 4,2 тысяч людей с индексом массы тела (ИМТ) более 30 единиц.

В работе былb проанализированы данные о 15 000 человек. Результаты показали, что мужчины с «пивными животами» умирали в два раза чаще, чем люди с избыточным весом или ожирением, а у женщин с такой конституцией смертность оказалась в полтора раза выше.

Ученые объясняют, что в этом виноват не подкожный жир, а висцеральный, скапливающийся вокруг жизненно важных внутренних органов. Его избыток косвенно вызывает сердечный приступ, инсульт и сахарный диабета 2 типа. Кроме того, он может привести к уменьшению мышечной массы и спровоцировать воспаление, которое может стать причиной возникновения многих хронических заболеваний.

Авторы предостерегают, что для борьбы с «пивным животом» не стоит налегать на еду в надежде выровнять распределение жира по всему телу. Правильным решением в этом случае будет здоровый рацион, например, средиземноморская диета, в сочетании с физической нагрузкой и снижением уровня стресса.