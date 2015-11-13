Домашнее питание снижает риск заболеть диабетом

Питание ресторанной едой менее полезно для здоровья, чем домашняя еда / evehealth.ru

Анализ состояния здоровья медиков(58000 женщин и 41000 мужчин, в начале исследования не имели диабета и проблем с сердцем), проводимый с 1986 по 2012 год, показал интересные результаты, пишет Здоровье. Те, кто хотя бы 11-14 раз в месяц обедал (или ужинал) домашней едой, на 13% реже заболевали диабетом второго типа, чем те, кто обедал (или ужинал) приготовленным дома реже 6 раз в месяц.

К сожалению, у исследователей не накопилось достаточно информации про завтраки опрошенных, поэтому пока нельзя сказать, как утренний приём пищи влияет на риск развития диабета. Однако ясно, что питание ресторанной едой и блюдами на вынос менее полезно для здоровья, чем домашняя еда. Кстати, за последние 50 лет выросла и доля тех, кто питается в кафе, ресторанах и столовых, и доля болеющих сахарным диабетом. Вероятно, это не простое совпадение.