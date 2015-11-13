Медики разрешили женщинам есть во время родов

Специалисты говорили, что из-за этого увеличивается вероятность кесарева сечения и анестезии. К тому же, есть риск подавиться. Однако анестезия сегодня стала гораздо безопаснее, чем раньше. Более того, многим женщинам просто необходим заряд энергии во время родов, пишет meddaily.ru.

Аспирация (попадание содержимого желудка в дыхательные пути) может вызвать пневмонию. Исследователи из Мемориального университета Ньюфаундленда говорят: в наши дни такое практически не встречается, особенно среди здоровых людей. Специалисты проанализировали данные 385 исследований родов, начиная с 1990 года. Ученые выяснили, что в Великобритании с 2005 по 2013 год был зарегистрирован всего один случай аспирации в процессе родов у женщины, страдавшей ожирением и преэклампсией.

Исследователи добавляют: роженицам нужно столько же энергии, сколько марафонцам во время забега. Поэтому тем, у кого нет факторов риска аспирации, таких как ожирение, преэклампсия, эклампсия и прием опиоидных анальгетиков, легкий перекус пойдет на пользу. Есть разрешается легкие супы, сэндвичи или фрукты. А тем, кто не голоден, можно пить воду или соки.

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Без питания организм женщины начинает использовать жир в качестве источника энергии. Вследствие этого повышается кислотность крови матери и ребенка. В итоге схватки слабеют, что увеличивает продолжительность родов и негативно отражается на здоровье будущего ребенка. Кроме того, голодание вызывает эмоциональный стресс, из-за которого увеличивается отток крови от матки и плаценты. Это тоже чревато негативными последствиями.