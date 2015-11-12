Злоупотребление барбекю повышает риск развития рака - ученые

Результаты исследования ученых были представлены в журнале Cancer спустя неделю после заявления ВОЗ, призывающего сократить употребление красного мяса и мясопродуктов ввиду их канцерогенности, пишут Новости Израиля.

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По данным исследователей, во время приготовления на огне в мясе образуются канцерогены PhIP и MeIQx, а почки, участвуя в фильтрации и выводе вредных токсинов из организма, подвергаются повышенному риску развития рака.

Сравнив 659 пациентов, страдают от почечной клеточной карциномы, и 699 здоровых испытуемых, ученые обнаружили, что онкологические больные употребляли больше красного и белого мяса по сравнению со здоровыми. Оказалось, что высокая концентрация канцерогена PhIP повышает риск рака почек на 54%, а MeIQx – в два раза.

Исследователи также обнаружили, что люди с определенными генетическими мутациями являются более восприимчивыми к вредным соединениям, образующимся в процессе приготовления мяса при высоких температурах – жарке в панировке и на гриле.

Ученые не призывают отказаться от мяса, однако рекомендуют употреблять его в умеренных количествах в составе сбалансированной диеты в комплексе с фруктами и овощами, а также советуют не допускать "обугливания" мяса при жарке.