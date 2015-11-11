"Рецепт" стройности на каждый день

Поездки в переполненных автобусах с контейнерами приготовленной на обед еды могут показаться не самой приятной частью рабочей жизни, но новые исследования показали, что секрет здоровья и стройности состоит в отказе от автомобиля и питании домашней едой, пишут Новости Израиля, ссылаясь на издание The Telegraph.

Ученые из Гарвардского университета, анализируя вкусовые привычки и вес более 100.000 человек в течение 36 лет, установили, что еженедельное употребление 11 обедов или ужинов, приготовленных самостоятельно, снижает риск развития диабета второго типа на 13%.

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Японским исследователям из Осаке в ходе изучения более 5.000 мужчин и женщин среднего возраста удалось установить, что использование общественного транспорта вместо автомобиля снижает риск развития диабета на 34%, высокого кровяного давления – на 27%, и на 44% – избыточного веса. Более того, согласно полученным данным, пассажиры автобусов и поездов имеют меньший риск развития диабета и высокого давления, чем пешеходы и велосипедисты.

В ходе третьего исследования ученые из Онтарио (Канада) изучили 1.057 пар и обнаружили, что люди, которые ходят за покупками пешком, в 2 раза реже сталкиваются с высоким давлением, чем те, кому приходится ехать в магазин на автомобиле.

Результаты трех исследований показали, что проживание даже в нескольких минутах ходьбы от автобусной остановки или железнодорожной станции может принести существенную пользу для здоровья. Кроме того, отказ от обедов на вынос и ужинов в ресторане и переход на "домашнюю" пищу является простым способом поддержания нормального веса и снижает риск развития заболеваний.