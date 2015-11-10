Лекарства впервые ввели напрямую в мозг с помощью ультразвука

Об этом сообщает издание The Motherboard, пишет lenta.ru.

Гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) — это клеточный фильтр между кровеносной и центральной нервной системами, защищающий мозг от проникновения микробов, токсинов и опасных для этого органа факторов иммунной системы. Через ГЭБ в мозг проникают только питательные вещества, а в обратную сторону — выводятся продукты жизнедеятельности нервной ткани.

Врачи из больницы Университета Саннибрук провели операцию, в ходе которой химиотерапевтические препараты прошли через ГЭБ с помощью ультразвука. Они ввели лекарство внутривенно, вместе с крошечными пузырьками воздуха, а затем заставили пузырьки расширяться и сдуваться в нужных участках мозга. Так медики создали небольшие «дырки» в сети клеток ГЭБ — достаточно широкие для того, чтобы лекарства попали в мозг. Сами же пузырьки остаются в кровеносной системе и исчезают через несколько минут, доходя до легких. Прорехи в ГЭБ зарастают через 8-12 часов.

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Если последующие опыты подтвердят эффективность процедуры, у врачей радикально расширятся возможности лечить заболевания мозга. Пока (из-за ГЭБ) им приходится давать пациентам огромные дозы препаратов, уповая на то, что часть их как-то дойдет до мозга (и соглашаясь с неизбежными побочными эффектами).

По словам автора новой технологии Куллерво Хининена (Kullervo Hynynen), около 98 процентов молекул, способных участвовать в лечении мозга, неспособны преодолеть ГЭБ — например, антитела, убирающие бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера, или стволовые клетки, способные помочь от инсульта.

Другие методы обхода ГЭБ отличаются слабой эффективностью и опасностью для здоровья — это прежде всего ввод микрокатетера сквозь череп. Ученые также предлагали использовать магнитные наночастицы и «троянские молекулы», маскирующие антитела под белки.