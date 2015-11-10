Чем вредна одна бессонная ночь

Группа ученых из Медицинского центра Седарс-Синай (Cedars-Sinai Medica lCenter) во главе с Джосин Бруссард (Josiane Broussard) выяснили, что и злоупотребление пищей с высоким содержанием жиров в течение полугода, и одна ночь без сна, одинаково влияют на чувствительность к инсулину. Чтобы выяснить это, исследователи провели ряд экспериментов на собаках, пишет Медпортал. Американские ученые из Корнелльского университета (Cornell University) обнаружили, что газировка, чипсы, бургеры и другая вредная еда, вовсе не являются причиной эпидемии ожирения в США.

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Снижение чувствительности к инсулину приводит к увеличению продукции этого гормона, необходимого для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови. Это может стать причиной развития метаболического синдрома или диабета 2 типа.

В эксперименте участвовало 8 собак. До начала исследования и после его окончания ученые измерили у животных чувствительность к инсулину, проведя глюкозо-толерантный тест. Оказалось, что одна бессонная ночь вызвала уменьшение этого показателя на 33%, а полугодовая диета с высоким содержанием жиров привела к его снижению на 21%. В том случае, если собак лишали сна после шестимесячного употребления фастфуда, чувствительность к инсулину не менялась.

Авторы предполагают, что подобная зависимость может быть характерна не только для собак, но и для людей. В ближайшее время исследователи планируют выяснить, каков механизм развития снижения чувствительности к инсулину и почему недостаток сна оказывал такое же влияние как и длительное употребление вредной пищи.