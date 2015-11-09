В Ираке более 2200 человек заразились холерой - ООН

“Детский фонд ООН сообщает, что в Ираке предпринимаются срочные усилия по защите общин и семей от вспышки холеры, которой заразились уже более 2200 человек по всей стране. По последним оценкам, примерно 20% из них дети. Агентство озабочено, что заболевание может еще больше распространиться из-за недавних проливных дождей и проблем, вызванных отсутствием безопасности", - цитирует представителя ООН русская служба ВВС.

Число заразившихся постепенно растёт. По состоянию на 20 октября оно составляло 1800 человек. Очаги эпидемии находятся в районе Багдада и в провинции Бабиль. Из-за жары и использования иракцами грязной воды заболевание быстро распространяется.

В 2007 году в Ираке имела место эпидемия холеры. Тогда заразились более 4 тысяч человек, из которых 24 умерли. В 2012 году вспышка холеры случилась в городе Киркук на севере страны - заболели около 300 жителей, но смертельных случаев не было.