Витамин С успешно борется с раком

Подобные утверждения высказывались и раньше, однако до последнего времени механизм действия витамина С на опухоли оставался плохо изучен, пиште Медпортал.

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Антиоксиданты входят в состав многих продуктов и косметических средств. Они борются со свободными радикалами, являющимися одной из причин возникновения рака.

Авторы выяснили, что витамин С способен распознавать и уничтожать опухолевые клетки толстой кишки, несущие мутации генов KRAS и BRAF. Эти мутации приводят к увеличению продукции клетками белка GLUT1, что, в свою очередь вызывает накопление в клетках большого количества дегидроаскорбиновой кислоты – окисленной формы витамина С. Чрезмерное увеличение концентрации этого соединения в клетках и вызывает гибель опухолевых клеток.

Исследователи провели серию экспериментов на мышах, страдающих опухолями кишечника. Животным вводили высокие дозы витамина С, эквивалентные количеству, содержащемуся в 300 апельсинах. Это приводило к замедлению опухолевого роста и никак не влияло на здоровые ткани.

В ближайшее время авторы планируют разработать терапию на основе витамина С для борьбы с раком и проверить ее эффективность.