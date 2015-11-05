Занятия танцами улучшает состояние здоровья
18:13, 05 ноября 2015Зарубежные новости
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Группа психологов из Оксфордского университета (University of Oxford) провела работу с участием учеников старших классов.
protanec.com
Испытуемых обучили танцевальным движениям, требующим различных усилий и синхронности, пишет medportal.ru. Затем исследователи измерили болевой порог, резко сжимая манжету для измерения артериального давления.
Оказалось, что чем более согласованными были танцевальные па и чем больше движений всего тела исполнял испытуемый, тем выше оказывался его болевой порог и лучше отношение к другим участникам группы.
Как пишут ученые, совместные занятия танцами в группе, требующие большого количества энергии, могут независимо вызывать секрецию эндорфинов, блокирующих болевые ощущения, а также улучшать социальные связи.
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