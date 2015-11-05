Занятия танцами улучшает состояние здоровья

Испытуемых обучили танцевальным движениям, требующим различных усилий и синхронности, пишет medportal.ru. Затем исследователи измерили болевой порог, резко сжимая манжету для измерения артериального давления.

Оказалось, что чем более согласованными были танцевальные па и чем больше движений всего тела исполнял испытуемый, тем выше оказывался его болевой порог и лучше отношение к другим участникам группы.

Как пишут ученые, совместные занятия танцами в группе, требующие большого количества энергии, могут независимо вызывать секрецию эндорфинов, блокирующих болевые ощущения, а также улучшать социальные связи.