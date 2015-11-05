Дефицит клеток крови может быть симптомом рака
17:08, 05 ноября 2015Зарубежные новости
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Это утверждение верно лишь в том случае, если малое количество форменных телец не удается объяснить никакими другими причинами.
062.ua
Дефицит одного или нескольких видов клеток крови (цитопению) не всегда просто объяснить, пишет Здоровье. Оказывается, довольно часто (в 35% случаев), если не получается найти причину снижения количества клеток крови, онакроетсяв генетических мутациях. Они копятся в клетках крови, а также в клетках красного костного мозга — там, где элементы крови образуются. Изменение генотипа лейкоцитов в данном случае может указывать на то, что у человека повышена вероятность "рака крови" (правильное название этой группы состояний — гемобластоз).
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