Дефицит клеток крови может быть симптомом рака

Дефицит одного или нескольких видов клеток крови (цитопению) не всегда просто объяснить, пишет Здоровье. Оказывается, довольно часто (в 35% случаев), если не получается найти причину снижения количества клеток крови, онакроетсяв генетических мутациях. Они копятся в клетках крови, а также в клетках красного костного мозга — там, где элементы крови образуются. Изменение генотипа лейкоцитов в данном случае может указывать на то, что у человека повышена вероятность "рака крови" (правильное название этой группы состояний — гемобластоз).