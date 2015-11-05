Чем опасен длительный просмотр телевизора

Ранее уже была доказана связь между пристрастием к "голубому экрану" и ухудшением здоровья, однако в новом исследовании было впервые показано, что увеличение времени просмотра телевизора связно с повышением риска смерти от восьми наиболее распространенных причин, среди которых рак и сердечно-сосудистые заболевания, пишут Новости Израиля.

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Исследование 221.000 жителей США в возрасте 50-71 лет, не страдающих хроническими заболеваниями, показало, что длительный просмотр телепередач повышает риск смерти от сахарного диабета, гриппа, пневмонии, болезни Паркинсона и заболеваний печени.

Ученые объясняют эту связь снижением двигательной активности и отмечают, что тратящие на просмотр телепрограмм 3-4 часа в день повышают риск смерти на 15% по сравнению с теми, кто смотрит телевизор меньше часа день, а те, кто смотрит телевизор 7 и более часов, повышают риск смерти на 47%.

Исследователи обнаружили, что негативное воздействие длительного просмотра телевизора проявляется как у физически активных, так и у малоподвижных людей, а физические упражнения не способны полностью устранить негативное влияние сидячего времяпровождения.