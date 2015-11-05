Сыр попал в список "наркотических продуктов питания"

Эксперты специально исследовали, какие продукты питания выступают в роли наркотиков, пишет meddaily.ru.

На первом месте в списке "еды, вызывающей зависимость", расположилась пицца. И все дело в жирном сыре, входящем в ее состав. Оказалось, казеин, содержащийся в молочных продуктах, стоит за "наркотическими" свойствами сыра. Комментирует доктор Нил Барнард: "Казеин расщепляется во время процесса пищеварения и выделяет целый набор опиатов, известных как казоморфины".

Читайте такжеСоевые продукты - против остеопороза

Множество исследований показало, что казоморфины воздействуют на опиоидные рецепторы, которые связаны с контролированием боли, награды, зависимости в мозге. Определенные части мозга активируются под воздействием наркотиков вроде кокаина или героина. В свою очередь, казоморфины действуют во многом аналогично.

В молоке казеина не так много, а вот в сыре его предостаточно, ведь для производства одного килограмма сыра требуется 10 литров молока. Получаются продукты с высокой концентрацией казеина.