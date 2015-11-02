Бородатые мужчины нередко обладают асоциальным поведением

Британские эксперты провели необычное исследование более 2000 человек и установили: 40% бородатых мужчин изменяли своим партнерам, участвовали в драке или что-то воровали, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Counsel Heal. Итак, 47% бородачей изменяли. Среди мужчин без бороды таковых было всего 20%. Что касается драк, то соотношения - 45% бородачей против 29% безбородых мужчин. В плане воровства показатели 40% против 17%.

Между тем, многие мужчины отпускают бороду, полагая, что это делает их более привлекательными. Однако эксперимент, проведенный Полом Вэйси из Университета Лейтбридж и Барнаби Диксоном из Университета Виктории в Веллингтоне, показал: возможно, борода и является атрибутом мужественного человека, но вот женщин бородатые мужчины не привлекают.

Чтобы определить, как борода влияла на восприятие человека (его возраст, привлекательность, социальный статус, агрессивность), ученые показали группе добровольцев фотографии мужчин. Сначала фотографии с бородой, а потом изображения тех же мужчин, но без бороды. Притом, изображенные имели нейтральное, дружелюбное или злое выражение лица.

Добровольцы обоих полов заявили, что с бородой мужчины казались старше, агрессивнее и имели более высокий социальный статус. Однако женщин гладко выбритые мужчины привлекали больше. Согласно гипотезе ученых, борода ассоциировалась в сознании женщин с потенциальной угрозой. Ведь в древности обладатели растительности на лице воспринимались в качестве агрессивных самцов, способных охранять свою территорию.