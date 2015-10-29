За 25 лет смертность от туберкулеза упала почти вдвое - ВОЗ

Смертность от туберкулеза с 1990 года сократилась почти вдвое, тем не менее в 2014 году было зарегистрировано 1,5 млн летальных исходов туберкулеза, об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеКаждый день в Европе туберкулезом заболевает 1000 человек - ВОЗНаибольших успехов в борьбе с туберкулезом мировая общественность добилась за последние 15 лет. Благодаря совершенствованию методов диагностики и лечения удалось спасти 43 млн жизней за период с 2000 по 2015 год.

Несмотря на достигнутые результаты, предстоит еще серьезная борьба с заболеванием. Как отметил руководитель программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом Марио Равильоне (Mario Raviglione), ежедневно от заболевания умирает 4,4 тыс. человек.

В 2014 году от туберкулеза скончались 890 тыс. мужчин, 480 тыс. женщин и 140 тыс. детей. Из них 400 тыс. были ВИЧ-позитивными. В свою очередь в результате заражения ВИЧ умерли 1,2 млн человек.

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В 2015 году в мире было выявлено 9,6 млн случаев заражения туберкулезом, что превышает показатели прошлого года. Более половины всех случаев регистрируются в Китае, Индии, Индонезии, Нигерии и Пакистане.