Болезнь Альцгеймера связана со способностью ориентироваться в пространстве

С помощью разработанного учеными теста можно диагностировать у пациента болезнь Альцгеймера за несколько десятков лет до ее проявления.

Это открытие было опубликовано на сайте журнала Science, пишут Новости Израиля.

В ходе эксперимента, который был проведен в боннском Центре исследований нейродегенеративных заболеваний, были задействованы люди от 18 до 30 лет, которых попросили пройти виртуальный лабиринт, чтобы проверить функции определенных клеток мозга.

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Как показал эксперимент, пациенты, относящиеся к группе риска, проходили лабиринт с большими затруднениями. Опыт также показал, что клетки мозга этих пациентов, отвечающие за пространственное ориентирование, функционировали хуже, чем у людей, не входящих в группу риска.