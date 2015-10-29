Назначение антибиотиков после аппендэктомии - необязательно

Острый аппендицит — одна из главных причин хирургических вмешательств в брюшной полости, пишет Здоровье. Часто после удаления аппендикса, особенно если операция была сложная больным дают антибиотики, чтобы снизить риск бактериального заражения.

Тем не менее, недавнее американское исследование показывает, что противомикробные препараты в данном случае не помогают. Вероятность инфекции после удаления аппендикса одинаковая и в том случае, если антибиотики применять, и в том случае, если их не применять. Более того, пациенты, которым не давали противомикробные, выходили из больницы на день раньше.