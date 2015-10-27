Китайская компания разработала первый в мире биопринтер, печатающий сосуды

Он позволит создать идеально подходящие каждому человеку органы, передает Ecns.Ch. Такой прорыв оказался возможен благодаря уникальным изобретениям - биочернилам на основе стволовых клеток, трехмерному биопринтеру и облачному компьютерному сервису.

В создании органов сосуды играют ключевую роль, ведь они доставляют все питательные вещества. Чтобы реализовать идею печати этих сосудов, ученые создали биочернила - Biosynsphere. Суть в следующем: в качестве чернил нужно брать стволовые клетки, идеально подходящие пациенту. То есть напечатанный орган не будет отторгаться.

На трехмерных принтерах уже печатают части скелета. Этой осеньюиспанские и австралийские хирурги объединились для проведения уникальной операции по реконструкции. Они создали грудную клетку специально для пациента с помощью трехмерной печати. Это первый случай в мире, когда пациенту пересаживают напечатанную грудную клетку.

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Известно: пациенту 54 года, и он из Испании. Причина проведения операции - раковая опухоль разрослась вокруг грудной клетки и грудины пациента. Чтобы остановить прогрессирование рака, врачам пришлось удалить их частично. Ребра решили не заменять привычными металлическими пластинами.

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Сотрудники Университетского госпиталя Саламанка попросили австралийскую компанию Anatomics сделать титановую реплику грудной клетки, полностью повторяющую исходник. Были использованы результаты сканирования грудины и грудной клетки, на основе которых инженеры спроектировали замену. Ее напечатали на трехмерном принтере, что гарантировало максимальную схожесть с исходным образцом. Стандартизированный имплантат просто не подошел бы в этом случае, ведь тело каждого человека уникально.