Если отказаться от спиртного на месяц

Как пишет meddaily.ru, также месяц воздержания помог участникам исследования сбросить 2,7 килограмма, повысить концентрацию и качество сна.

К работе привлекли 102 здоровых людей старше 40 лет. До этого женщины в среднем пили по 29 единиц алкоголя в неделю, а мужчины - по 31 единице. Добровольцам предложили четыре недели воздержания от спиртного. При этом оценивалось состояние печени (общие повреждения и образование рубцовой ткани). За время эксперимента оно улучшилось на 12,5%. А инсулиновая устойчивость (фактор риска диабета) снизилась на 28%.

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Ученые признают, что в исследовании принимали участие люди, пившие до этого значительно больше рекомендованной нормы. Например, женщины потребляли более четырех единиц в день. Для мужчин медики ставят верхнюю границу в 4 единицы в день, а для женщин - 3 единицы.