ВОЗ заявила о победе над одним из трех типов вируса полиомиелита

Как отметили эксперты, данная мера поможет в борьбе с вирусом, пишет remedium.ru, ссылаясь на Reuters.

В ВОЗ отметили, что с 17 апреля по 1 мая 2016 года необходимо перейти на иммунизацию вакциной только против I и III типа полиомиелита, так как случаи заболевания II типом не регистрировались с 1999 года. По словам представителей ВОЗ, отказ от трехвалетной вакцины позволит избежать вакциноассоциированных случаев заражения полиомиелитом II типа в странах с недостаточным охватом иммунизации.

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В настоящее вирус полиомиелита распространен только в Пакистане и Афганистане. В сентябре этого года ВОЗ исключила Нигерию из перечня стран, эндемичных по полиомиелиту: нигерийским властям впервые удалось остановить распространение дикого вируса полиомиелита. По официальным данным, с 24 июля 2015 года в Нигерии не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования вирусом. Если в течение трех лет не будут выявлении новые случаи заражения, ВОЗ сможет сертифицировать Нигерию как свободную от полиомиелита страну.