”Вклад научных работников ГУ „Институт ПАГ АМН Украины” в охрану здоровья матери и ребенка”

Пресс-конференция на тему: “Вклад научных работников ГУ „Институт ПАГ АМН Украины” в охрану здоровья матери и ребенка”. В работе примут участие ведущие ученые института: профессор Татьяна Татарчук, заместитель директора, руководитель отделения гинекологии; профессор Зореслава Шкиряк-Нижник, руководитель отделения проблем здоровья семьи; профессор Ирина Гордиенко,руководитель отделения медицины плода; профессор Ирина Лукьянова, руководитель отделения функциональной диагностики; д.м.н. Алексей Слепов, руководитель отделения хирургии врожденных пороков развития у детей (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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