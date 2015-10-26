В России сократят финансирование программ для инвалидов

Российское правительство планирует сократить расходы на программу «Развитие образования» в 2016 году на 9,4%, передает Газета.ру.

Из документов проекта федерального бюджета следует, что расходы урежут на 42,1 млрд руб., до 404,89 млрд руб.

Кроме того, планируется сократить расходы на зарплаты учителям и врачам на 33,3 млрд руб. по сравнению с утвержденными законом на текущие три года.

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Снижение объясняется сокращением бюджетных ассигнований на 24,1 млрд руб. на оплату труда педагогических работников и на 9,21 млрд руб. на оплату труда работников медицинской сферы.

В проекте федерального бюджета на 2016 год также указано сокращение финансирования программы «Доступная среда» почти на 7% относительно текущего года.

Ассигнования на программу 2011–2020 годов в следующем году собираются сократить на 2,2 млрд руб., до 30,1 млрд руб.

Почти на 97%, до 214 млн, уменьшится финансирование подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», и на 24,5% - подпрограммы по улучшению медико-социальной экспертизы.

Между тем расходы на оборону в 2016 году вырастут на 25,5 млрд руб., до 3,14 трлн руб.

Как следует из документов проекта федерального бюджета на следующий год, Минобороны РФ может получить из бюджета 3,14 трлн руб., то есть 19,6% от всего бюджета на 2016 год. Рост ассигнований по сравнению с текущим годом на 25,5 млрд руб. в проекте объясняется «уменьшением объема бюджетных инвестиций» в объекты Минобороны на 48,8 млрд руб. и увеличением вознаграждения российским военнослужащим на 40 млрд руб.

Запланированный объем расходов на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» в 2016 году составят 2,02 трлн руб., то есть 12,4% от бюджета.