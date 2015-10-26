Стресс передаётся по наследству - результат исследования

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что стресс влияет на качество спермы и, соответственно, на здоровье потомства. Группа ученых из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) выяснила, каким образом это происходит, сообщает Медпортал.

Ученые во главе с Трейси Бейл (Tracy Bale) провели эксперименты на самцах мышей, которых помещали в стрессовые условия. В сперме животных был обнаружен повышенный уровень девяти типов микроРНК. Эти молекулы не кодируют белки, а участвуют в регуляции экспрессии генов. Потомство же таких мышей реагировало на стресс гораздо слабее, чем их отцы.

Исследователи проверили, как влияют эти микроРНК на потомство. С помощью инъекций они ввели 9 типов микроРНК в мышиные зиготы. В качестве контроля использовались зиготы, в которые микроРНК не вводились. После инъекций эмбрионы подсаживались самкам мышей. Появившиеся на свет мышата были подвергнуты ряду тестов.

Оказалось, что у мышей, получивших «полный комплект» микроРНК, уровень гормона стресса кортизола был существенно снижен, а экспрессия ряда генов отвечающих за реакцию организма на стресс в головном мозге была изменена. Ученые также показали, что микроРНК, содержащиеся в сперматозоиде, влияли и на экспрессию генов яйцеклетки после оплодотворения.