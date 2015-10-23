Может ли аспирин предотвратить рецидив рака?

В Великобритании стартовали крупнейшие клинические исследования, в рамках которых будет оценена способность ацетилсалициловой кислоты предотвращать рецидив онкологических заболеваний, пишет Ремедиум.

Организаторы КИ планируют выяснить, позволяет ли ежедневный прием аспирина на протяжении 5 лет отсрочить или предотвратить рецидив рака, выявленного и вылеченного на ранней стадии.

Ожидается, что в клинических испытаниях III фазы примут участие 11 тыс. пациентов, прошедших лечение рака кишечника, молочной железы, пищевода, простаты или желудка. Наблюдение за участниками будет продолжаться в течение 12 лет. Результаты пациентов, принимающих ацетилсалициловую кислоту, будут сравниваться с данными плацебо-группы.

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Как отметил один из авторов испытаний, в настоящее время имеются некоторые данные о способности аспирина предотвращать рецидивы онкологических заболеваний, однако до сих пор не были проведены соответствующие рандомизированные исследования. В случае, если такая способность препарата будет подтверждена, пациенты всего мира получать дешевый и простой метод профилактики.