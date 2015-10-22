В России начали повышать пенсионный возраст

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании российского правительства сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы сегодня рассмотрим документ, который был подготовлен в отношении пенсионного возраста для отдельных категорий граждан. Речь идет о выходе на пенсию государственных служащих, гражданских служащих, муниципальных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности в разных структурах – это наш парламент, то есть Государственная дума, Совет федерации, члены правительства, – то есть лица, которые замещают так называемые государственные должности», - сказал Медведев.

По его словам, речь идет об увеличении возраста выхода на пенсию для этих категорий граждан до 65 лет, а сейчас действует общий порядок.

Он сообщил, что эта инициатива была предложена депутатами Госдумы.

«Введение этой нормы повлечет за собой коррекцию некоторых положений законодательства, в том числе за сроками и порядком исчисления стажа. Законопроект касается вполне определенной части работающих граждан нашей страны и, естественно, должен предусматривать переходные периоды, для того, чтобы люди могли подготовиться и уже с полным осознанием дела принять для себя то или иное решение», - отметил Медведев.

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«Для абсолютного большинства других людей возраст выхода на пенсию сохраняется в рамках действующего законодательства», - заверил он.

23 сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил за немедленное повышение пенсионного возраста в России. «Нужно срочно решать вопрос повышения пенсионного возраста. Это позволит лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов», - сказал Силуанов.