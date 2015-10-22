Исследование: старший ребенок в семье - самый умный

Ученые из Лейпцигского университета проанализировали данные трех крупных исследований с участием более 20000 человек, пишет meddaily.ru.

Участники выполняли тесты на IQ и заполняли личностные опросники. Значимых различий в чертах характера добровольцев исследователи не обнаружили. Специалисты предполагают: разница в уровне интеллекта связана с воспитанием. Старшие дети не делят ни с кем другим внимание родителей, пока следующий ребенок не появляется на свет.

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Также, возможно, старшие братья и сестры знают больше, потому что именно они обычно учат младших. Наконец, дело может быть в том, что младшие дети более склонны к генетическим заболеваниям, так как их рожают в более позднем возрасте. Однако младшим детям не стоит расстраиваться. Различия не столь велики, и они вполне могут обогнать своих братьев и сестер. Кроме того, младшие дети считают себя менее сообразительными, чем их старшие братья и сестры. На самом деле, различия не столь велики. У каждого последующего ребенка IQ ниже всего на 1,5 балла.