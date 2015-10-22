В США близнецы появились на свет с разницей в две недели

Cемья ожидала рождения близнецов в январе, но в ходе беременности было обнаружено редкое осложнение — синдром фето-фетальной трансфузии, пишет Медпортал. Для спасения жизни детей и восстановления нормального кровообращения в плаценте, врачам пришлось провести хирургическую операцию, что и стало причиной преждевременных родов.

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Один из малышей родился раньше срока — на 23 неделе беременности. При рождении Линк весил чуть более полукилограмма. Несмотря на то, что у ребенка были обнаружены проблемы с легкими и сердцем, он хорошо развивается, считают врачи.

Медики ожидали, что Логан появится на свет своевременно, однако он родился лишь на 2,5 недели позже брата. Его вес при рождении составил 740 г. Врачи считают, что, несмотря на недоношенность, здоровье малышей, находящихся сейчас в Медицинском центре Эвергрин (Evergreen Medical Center), вне опасности.