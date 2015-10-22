Чем грозит резистентность к антибиотикам
По мнению американских ученых, свыше 6 тысяч смертей в году могут быть вызваны потерей эффективности антибиотиков.
Большинство этих смертей случаются в ходе процедур в области проктологии, в результате химиотерапии при раке крови и при операциях при замене тазобедренного сустава, пишут Новости Израиля.
Американское исследование подтверждает распространившуюся теорию о том, что резистентность к антибиотикам может осложнить самые рутинные операции.
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Согласно британскому исследованию устойчивые к антибиотикам инфекции – такие, как кишечная палочка, малярия и туберкулез, - к 2050-му году будут убивать еще 10 миллионов человек в год – больше, чем сейчас умирают от раковых заболеваний.
В прошлом году Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, согласно которому, во всех регионах мира стремительно растет устойчивость к антибиотикам, которые призваны бороться с Klebsiella pneumoniae – кишечной бактерией, вызывающей такие заболевания как пневмония, сепсис, инфекции у новорожденных пациентов и пациентов реанимационных отделений больниц. В отчете указано, что во многих частях света уже стали неэффективнымы антибактериальные препараты для лечения инфекций мочевых путей.