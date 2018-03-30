2 миллиарда людей страдают из-за недостатка витаминов

Согласно докладу, опубликованному ЮНИСЕФ, два миллиарда людей на Земле не достигают своего полного умственного и психического потенциала из-за недостатка витаминов и минералов в питании.

Тяжелые последствия дефицита микроэлементов, такие как анемия и слепота, известны давно, однако новые исследования удостоверяют, что и незначительный недостаток витаминов и минералов может привести к большим проблемам в развитии организма и даже к смерти.

Каждую неделю в мире не меньше тысячи женщин умирают от анемии, вызванной недостатком железа, а недостача йода во время беременности стала причиной рождения в мире 20 миллионов умственно неполноценных детей.

То, что мы по привычке называем авитаминозом, в действительности - гиповитаминоз, частичная витаминная недостаточность. Настоящий авитаминоз - это глубокий и длительный дефицит витаминов, в результате которого развивается тяжелая болезнь. Как же определить, каких именно витаминов недостает?

Чего недостает, подскажут симптомы

Кровоточивость десен. Недостаток витамина С (в больших количествах содержится в цитрусовых, ягодах, кабачках, помидорах).

Нервозность, депрессия. Нужны витамины группы В, особенно В1, В5, В6, В12 (каши, рыба, орехи, бобовые, печень, яйца, молоко).

Трещинки в уголках рта, сухость губ. Витамин В2 (дрожжи, твердая пшеница, йогурт, молоко, сыр).

Раздражительность, бессонница. Недостает витамина В3 (ешьте побольше каш, постного мяса, печени, дрожжей).

Анемия, кишечные проблемы. Спасет фоллиевая кислота (зеленые слоеные овощи, дрожжи).

Плохое зрение. Поможет витамин А (сливочное масло, маргарин, сыр, молоко, желток, печень, жирная рыба, темно-зеленые овощи, томаты и морковь).

Покалывают и немеют пальцы ног. Нужная пантотеновая кислота (злаковые и бобовые, грибы, спаржа, цветная капуста).

Перхоть, сухие волосы. Недостает биотина (яичный желток, грецкие орехи, субпродукты).

Кожный зуд, кожные инфекции. Витамин А (молоко, сливочное масло и маргарин, яйца, зеленые овощи).

Мускульная слабость. Витамин Е (масло, злаковые, орехи, яйца).

Самые распространенные мифы

Миф 1. Если питаться по сбалансированной диете, недостатка в витаминах не будет.

Не верьте! Даже в самой модной и разрекламированной диете можно найти дефицит витаминов, который равняется 20 - 30%. Пополнять его нужно комплексными препаратами.

Миф 2. Если купить витаминно-минеральный комплекс в аптеке, то никаких проблем со здоровьем не будет.

Не забывайте, что у людей разные потребности в полезных веществах (многое зависит от возраста, болезней, образа жизни и даже местожительства). О том, каких именно витаминов и минералов недостает вашему организму, спросите у своего врача.

Миф 3. Если витаминов "перебрать", то избыток просто выйдет из организма (например, через мочу).

Длительное употребление и превышение дозы может нанести вред организму. Например, передозировка витамина Е грозит повышением артериального давления.

НА ЗАМЕТКУ. Главными жизненно необходимыми микроэлементами является кальций, фосфор, магний, натрий, калий и хлор. Их нужно намного больше, чем железа, цинка, йода, фтора, селена и меди.