Каждый пятый житель развивающихся стран живет за чертой бедности – ООН

Об этом генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун накануне Международного дня борьбы с бедностью, сообщает Центр новостей ООН.

«За период с 1990 по 2010 год из крайней нищеты вырвалось не менее 700 миллионов человек. Несмотря на эти грандиозные успехи, каждый пятый житель развивающихся регионов — 1,22 миллиарда человек — живет менее чем на 1,25 долл. США в день, а 2,4 миллиарда человек обходятся двумя долларами США в день», - говорится в послании Пан Ги Муна.

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Генсек ООН отметил, что с начала финансового кризиса разрыв между богатыми и обездоленными стал еще более явственным, чем ранее.

Он также считает, что вопиющая дискриминация в отношении женщин и девочек серьезно тормозит процесс развития.

Пан Ги Мун напомнил, что искоренение нищеты является одной из главных задач новой Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

«Укоренившиеся нищета и предрассудки, а также огромный разрыв между богатыми и обездоленными могут разрушить саму структуру общества и привести к нестабильности. Там, где царит нищета, люди угнетены. Жизнь, обезображенная нищетой, жестока... и зачастую обрывается слишком рано», - сказал генсек ООН.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году, ежегодно отмечается 17 октября.