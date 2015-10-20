Полиамины влияют на ритм жизни

Связь между сном и старением становится всё очевиднее. Обнаружено, что содержание полиаминов, веществ целой группы продуктов жизнедеятельности организма, влияет на настройку наших внутренних часов, пишет Здоровье. Концентрация полиаминов стабильно снижается с возрастом.

Израильские учёные исследовали культуры клеток, а также несколько групп мышей. И у отдельных клеток, и у целых мышей измеряли содержание полиаминовв зависимости от возраста. Оно изменялось в течение дня, но по мере старения животных в целом неуклонно снижалось. Помимо этого, уменьшался уровень двигательной активности.

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Как это связано с внутренними часами, со сном и бодрствованием? Дело в том, что выработку полиаминов контролируют гены внутренних часов BMAL1 и CLOCK. У старых мышей суточные ритмы удлинялись, а параллельно с ними падала активность BMAL1 и CLOCK. На некоторое время оба этих процесса можно было обратить вспять. Для этого грызунам нужно было давать дополнительные полиамины с пищей.