По родимым пятнам можно предсказать риск меланомы - ученые

Как передает BBC, это следует из доклада исследователей Королевского колледжа в Лондоне.

У пациентов с более чем 11 родимыми пятнами на правой руке (в том числе на плече и предплечье) их количество по всему телу, как правило, превышает сотню.

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По мнению ученых, это является индикатором риска заболевания меланомой, которая развивается вследствие аномальных изменений родимых пятен.

Как полагают исследователи, эти выводы помогут врачам быстро и точно определять пациентов, которым требуется особое внимание и углубленная диагностика.

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