Президент Польши обеспокоен возможными эпидемиями от ближневосточных беженцев

Президент Польши Анджей Дуда выразил пожелание, чтобы правительство отчиталось о готовности к возможному появлению различных эпидемий в связи с приездом беженцев из юга.

Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24.

"Если правительство на это (прием беженцев - УНИАН) соглашается, то я хотел бы, чтобы оно ответило на вопрос: готово ли оно на различные варианты развития событий в связи с этим, защищены ли поляки надлежащим образом, хотя бы с эпидемиологической точки зрения? ", - подчеркнул Дуда.

Глава государства отметил, что приоритетом для него является безопасность поляков, в том числе и в области здравоохранения и в контексте "опасности, связанной с наплывом беженцев".

Несколько дней назад лидер оппозиционной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что одновременно с приездом беженцев в Польшу в страну могут завезти опасные болезни, о которых здесь уже давно не слышали. Политсила выступает против приема Польшей мигрантов.

Глава польского правительства Эва Копач резко раскритиковала такую позицию и назвала ее "бесчеловечной". Также премьер отметила, что состояние здоровья всех беженцев проверяют в центрах приема на юге Европы.

Согласно решению Совета ЕС, в Польшу на протяжении двух лет должны прибыть более 7 тыс. беженцев из юга.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Венгрия ввела временный контроль на границе со Словенией, чтобы предотвратить проникновение в страну мигрантов.

По словам представителей властей страны, решение о проверках приняли после того, как появилась информация, что беженцев доставляют к венгерской границе через территорию Словении.