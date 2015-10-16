Многие пожилые люди питаются неправильно, показал опрос

Исследователи из компании Seven Seas опросили 2000 человек старше 60 лет. 43% респондентов признали, что не всегда едят здоровую пищу. 12% отметили: они стали питаться хуже, чем раньше. Каждый десятый опрошенный регулярно переедал. Примерно каждый двадцатый, наоборот, ел слишком мало, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В среднем пожилой человек пропускал два завтрака, два обеда и один ужин в неделю. Кроме того, он заменял один завтрак, два обеда и один ужин простым перекусом. Самой распространенной причиной пропуска завтрака оказалось отсутствие чувства голода с утра. А некоторым было вполне достаточно чашки чая или кофе. Обеды или ужины треть респондентов пропускала из-за того, что не хотела есть. 31% оказалось проще перекусить.

Четверти опрошенных изменить ситуацию мешала занятостью. Каждый десятый счел это трудным, так как жил один и готовил только для себя. 48% признали: они стали неправильно питаться после того, как их дети начали жить отдельно. А каждый десятый слишком уставал, чтобы тратить время на приготовление еды. Еще, как оказалось, 51% пожилых людей не принимал рыбий жир, а 49% не пили витамины.