Люди скрывают половые инфекции - результаты исследования

Ученые выяснили, что большинство людей не распространяются о наличии у них венерических заболеваний. 67% обычно лгут своим партнерам, скрывая факт наличия инфекции. Из них 92% делали это, чтобы не потерять сексуального партнера.

Притом, при наличии заболевания 10% согласились бы использовать презерватив, но не во время орального секса, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. 8% продолжили бы заниматься сексом без презерватива. Самые распространенные венерические заболевания: хламидиоз (47%), генитальные бородавки (16%), гонорея (8%) и генитальный герпес (7%).

Таковы итоги опроса 2521 британца. Помимо всего прочего, почти 50% стыдились количества сексуальных партнеров, которые у них были за жизнь. 32% лгали партнеру о степени своей опытности. 72% говорили неправду, считая, что количество слишком велико, а 28% - считая, что количество слишком мало, и это говорит об их неопытности.

В целом женщины хотели бы, чтоб у партнера за жизнь было 11 партнеров, а, с точки зрения самого мужчины, идеальное количество партнерш - 32. Между тем, мужчины хотели бы, чтоб у женщины количество партнеров не превышало 5 человек. Для женщин оптимальное количество - 10 человек.