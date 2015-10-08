Интернет может провоцировать развитие гипертонии у молодых людей

Люди, которые проводят много времени в интернете, могут столкнуться с опасным повышением кровяного давления. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News, сотрудники Госпиталя Генри Форда выяснили: подростки, проводившие минимум 14 часов в неделю в Сети, имели повышенное давление. Из 134 подростков-добровольцев, участвовавших в исследовании, у 26 было повышенное давление.

Это первая научная работа, показавшая связь между временем, проводимым в Сети, и высоким давлением. Кстати, помимо высокого давления, люди, буквально живущие в интернете, могут заработать тревожность, депрессию, ожирение. Среди итогов подобного поведения также значатся развитие зависимости и социальная изоляция.

Ученые подчеркивают: подростки должны знать об опасностях интернета. Люди, "много сидевшие в интернете", по оценкам специалистов, проводили в Сети в среднем 25 часов в неделю. Очень важно делать регулярные перерывы. Причем, речь идет не только о пользовании компьютером, но и смартфонами. Перерыв следует тратить на физическую активность. Рекомендованный лимит - два часа в интернете в день, пять дней в неделю.