Число жертв непогоды во Франции возросло до 16

По меньшей мере 16 человек погибли и трое пропали без вести из-за сильного наводнения и шторма на юго-востоке Франции, сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.

Возле города Антиб затопило дом престарелых, там погибли три человека.

Другие люди погибли, оказавшись заблокированными в авто в тоннелях и подземных паркингах, когда поднялась вода.

Президент Франции Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казаньев посетили пострадавшие от наводнения регионы.

Ливни прошли на Французской Ривьере, которая расположена на побережье Средиземного моря и граничит с Италией, в субботу вечером.

Согласно оценкам метеорологов, в городе Ницца за два дня выпали 10% годовых осадков.

Река Браг вышла из берегов, и ее вода залила близлежащие города и села.

В социальных сетях появляются фото, на которых видно, как вода течет по улицам города Канны.

"Мы спасли много людей, и теперь мы должны быть бдительными от ограблений", - сказал мэр города Дэвис Лиснард.

Руководитель департамента Приморские Альпы написал в Twitter: "Мы пережили апокалиптическую ситуацию, которую мы никогда до этого не видели".

Основную автомагистраль, проходящую через этот район, закрыли. Также приостановлено железнодорожное движение.

Из-за непогоды сотни туристов ночевали в аэропорту Ниццы.

Примерно 27 тыс домов в регионе остались без электричества.