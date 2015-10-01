Медики рассказали, как распознать признаки нехватки железа

Если вы постоянно ощущаете упадок сил, плохо спите, имеете одышку, страдаете от головных болей, головокружения, звона в ушах, возможно, вы имеете дефицит железа, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Железо важно для поддержания уровня энергии, ведь оно помогает красным кровяным клеткам переносить кислород.

Помимо перечисленных выше симптомов, о дефиците железа могут сказать волосы (выпадение), холодные руки и ноги, проблемы с глотанием, зуд, нарушения сна, снижение аппетита, боли в животе, неприятные ощущения на языке, хрупкие или напоминающие ложки ногти. И у людей, часто ходящих в спортзал, повышен риск дефицита железа.

Как показывает статистика, каждая третья спортсменка находится в группе риска развития анемии, а у 60% имеются признаки первой стадии железодефицита. Нехватка железа ограничивает транспорт кислорода, что негативно отражается на умственной и физической работе.

Красное мясо - один из основных источников железа. Так, один стейк даст в три раза больше железа, чем курица, и на 250% больше, чем брокколи. Причем, железо из животных источников значительно проще поглощается телом. Специалисты советуют есть красное мясо 4-5 раз в неделю.