Старение связано с работой митохондрий

Особенно заметна эта разница у здоровых пожилых людей по сравнению с молодыми, пишет med2.ru.

Читайте такжеКрейг Вентер снижает стоимость секвенирования экзомаЛюди после 65 лет имеют большую вероятность развития диабета 2 типа или непереносимости глюкозы. Причины этого ранее были неизвестны, однако новые исследования показали, что подобный риск связан со снижением скорости метаболизма, которое в свою очередь обусловлено старением.

В новом исследовании специалисты из Йельского медицинского университета сконцентрировались на изучении различий в функции митохондрий, расположенных в мышечных клетках пожилых людей по сравнению с молодыми. Для этого они оценивали функции органелл здоровых некурящих лиц пожилого возраста (средний возраст 69 лет), которые потом сравнивались с материалом, полученным от молодых субъектов (средний возраст 27 лет).

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В попытке получить более точное представление о функции митохондрий в мышечных клетках ученые разработали новый метод для изучения двух ферментов, ключевых для метаболизма, с использованием методов жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Результаты анализа показали, что пожилые люди имели более низкую скорость клеточного метаболизма – а именно митохондрии отвечают за этот процесс.